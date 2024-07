Pioli allenerà Benzema e Kanté: c'è l'accordo con l'Al-Ittihad

Dopo la fine della sua avventura al Milan , arrivata al termine della scorsa stagione, Stefano Pioli è pronto a tornare immediatamente in panchina. L'ex allenatore rossonero ha infatti accettato la proposta dell' Al-Ittihad , club dell' Arabia Saudita in cui militano Karim Benzema e Ngolo Kanté . La squadra giallonera ha infatti deciso di sostituire l'ex River Plate Marcelo Gallardo dopo i risultati al di sotto delle aspettative nell'ultimo campionato.

Dopo giorni di riflessioni, in cui ha analizzato la possibilità di lasciare il calcio europeo, Stefano Pioli ha deciso di accettare la proposta dell' Al-Ittihad . L'ex allenatore del Milan firmerà un contratto triennale con il club club arabo. Le cifre dell'accordo non sono state ancora rivelate, ma si parla di un ingaggio decisamente superiore a quello percepito nella sua ultima avventura con il Milan. Pioli avrà inoltre l'opportunità di allenare campioni assoluti come l'ex Pallone d'Oro Karim Benzema e Ngolo Kanté , impegnato attualmente all' Europeo con la Francia. Oltre a loro c'è anche il portoghese Jota .

Al Ittihad, ufficiale l'esonero di Gallardo

Dopo aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli, l'Al-Ittihad ha immediatamente comunicato l'esonero ufficiale di Marcelo Gallardo. L'allenatore ex River Plate, arrivato da solo un anno, era reduce da una stagione disastrosa in cui la squadra non è mai riuscita a tenere il passo dell'Al Hilal e dell'Al Nassr né in campionato né nelle coppe. L'argentino paga anche il rapporto non ottimale con le stelle come Benzema, con cui ha avuto più di qualche screzio.