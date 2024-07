Pioli salta! Benzema non lo vuole, terremoto Al Ittihad: presidente si dimette

Arriva una clamorosa novità sul futuro di Stefano Pioli . L'ex allenatore del Milan negli scorsi giorni sembrava infatti ad un passo dalla firma con l' Al Ittihad in Arabia Saudita , dopo che le parti avevano trovato un accordo totale per un contratto triennale da 18 milioni di euro a stagione. Nelle ultime ore la trattativa si è però incredibilmente bloccata per l'intervento di Karim Benzema , che avrebbe espresso i suoi dubbi sulla nuova guida tecnica. Una situazione che ha scatenato il caos all'interno della società, portando addirittura alle dimissioni del presidente.

Al Ittihad-Pioli, Benzema dice no: vuole Galtier

Secondo quanto riportato da Le Parisien e confermato da alcuni media sauditi, l'approdo di Stefano Pioli sulla panchina dell'Al Ittihad sarebbe stato bloccato da Karim Benzema. L'ex Pallone d'Oro, dopo una stagione negativa con Espirito Santo e Gallardo alla guida del club, vuole infatti una squadra più competitiva per poter competere per la vittoria del campionato con l'Al Hilal e l'Al Nassr. Per questo, insieme al compagno Kanté, avrebbe fatto il nome di Christophe Galtier. L'ex allenatore del PSG ha un ottimo rapporto con i due fuoriclasse della squadra, che lo vedono come una scelta decisamente migliore rispetto a Pioli.