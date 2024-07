Benzema, dopo il no a Pioli un suo ex tecnico all’Al Ittihad? Che succede

Può un solo giocatore decidere le sorti di un allenatore? Certo che sì se il tuo nome è Karim Benzema e gioca in Saudi League. L'ex stella del Real Madrid si sarebbe opposto all'arrivo di Pioli sulla panchina dell'Al Ittihad , quando ormai sembrava tutto fatto. Le parti avevano trovato un accordo totale per un contratto triennale da 18 milioni di euro a stagione . Poi è scoppiato il caos con anche le dimissioni del presidente Louay Al-Nazer poi sospese dal Ministero dello Sport per verificarne le ragioni, come riportato dai siti locali. Ora la scelta sembra ricadere su un francese, connazionale di Karim. Di chi si tratta? Di Laurent Blanc .

Al Ittihad, Blanc allenerà Benzema?

Blanc ora sembra molto vicino a diventare il nuovo tecnico dell'Al Ittihad. L'allenatore francese ha allenato Benzema ai tempi della Nazionale tra il 2010 e il 2012. Si conoscono e parlano la stessa lingua. Anche se meritocraticamente Pioli ha fatto molti di più. Negli ultimi anni l'ex ct non ha raccolto nulla di positivo. Nella scorsa stagione ha lasciato una squadra blasonata come il Lione all'ultimo posto in classifica nella Ligue 1 con un solo punto (poi dopo il suo addio hanno rimontato fino al settimo posto). Gli ultimi successi li ha ottenuti al Psg, un club troppo superiore agli altri per non vincere. Ora il club dopo il tentativo non riuscito per Galtier, dovrebbe dare a Blanc le chiavi della panchina. E avrà il compito di migliorare il quinto posto dell'anno passato, che è costato l'esonero a Gallardo, messo da parte anche per i problemi avuti con Benzema. Sarà meglio non litigare con Karim.