Ronaldo come in Juve-Ajax, il gesto ai compagni dell'Al Nassr: "Cagones"

È un Cristiano Ronaldo imbestialito dopo la sconfitta del suo Al Nassr contro l'Al Hilal. Al portoghese non è mai piaciuto perdere, soprattutto quando in palio c'è un trofeo. Nella serata di ieri, sabato 17 agosto, le due squadre hanno giocato la finalissima della Supercoppa e a spuntarla è stata la squadra di Milinkovic Savic, autore tra le altre cose del gol del pareggio. L'ex Juventus ha segnato a un minuto dalla fine del primo tempo la rete del vantaggio per la sua squadra che, però, poi si è sciolta nella ripresa. La reazione del portoghese è diventata virale.