Saudi League, la bolla si è sgonfiata. Da 950,4 a 480,6 i milioni investiti

Un anno fa, il ciclone saudita fece irruzione sul mercato internazionale, spendendo e spandendo 950,4 milioni di euro (dati Transfermarkt): fra le operazioni più costose, 90 milioni per Neymar; 60 milioni per Otavio; 60 milioni per Malcom; 55 milioni di euro per Ruben Neves; 52,6 milioni di euro per Mitrovic. Benzema venne ingaggiato dall'Al Hittihad in cambio di un ingaggio di 200 milioni di euro per due stagioni. Un anno dopo la bolla araba si è vigorosamente sgonfiata cioè dimezzata: 480,6 i milioni spesi; Moussa Diaby l'operazione più dispendiosa, firmata Al-Ittihad (60 milioni di euro); a ruota Simakan (Al Nassr, 45 milioni); Toney, preso dall'Al-Ahli per 42 milioni, dopo la rottura delle trattive con il Napoi per Osimhen, accasatosi in prestitoi al Galatasaray; Joao Cancelo, dal City all'Al-Hilal per 40 milioni. Il giro di vite è stato deciso dal governo saudita, il cui ricchissimo fondo di investimento (Pif) possiede quattro club della Saudi League che intende privatizzare.