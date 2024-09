Neymar, calvario infinito: tagliato fuori dall'Al-Hilal?

RIAD (Arabia Saudita) - Fermo dal 17 ottobre dello scorso anno , quando nella sfida persa dal suo Brasile per 2-0 contro l'Uruguay ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco, Neymar jr dovrà prolungare la propria inattività , proprio quando sembrava giunta alla conclusione. L'ex fuoriclasse di Santos, Barcellona e Paris Saint-Germain, infatti, che da quando si è trasferito all'Al-Hilal, in cambio di 90 milioni di euro, ha avuto modo di giocare soltanto 5 partite ufficiali (con un gol e due assist all'attivo), non contribuendo alla trionfale stagione culminata con i successi in campionato, Coppa e Supercoppa, ha svolto alcuni accertamenti medici da cui è emerso che non potrà tornare in campo prima del prossimo mese di novembre , a oltre un anno dal terribile infortunio subito.

Neymar fuori dalle liste di Jorge Jesús?

Secondo quanto riportato dal quotidiano Arriyadiyah, al netto di alcuni mesi necessari per ritrovare la condizione e la confidenza con il campo da gioco, il tecnico dell'Al-Hilal Jorge Jesús starebbe pensando di lasciar fuori Neymar dalle liste ufficiali per il campionato e per la Champions asiatica, che dovranno essere presentate il prossimo 11 settembre. Il mass media arabo, in realtà, afferma che al momento il brasiliano sarebbe in ballottaggio con il connazionale Renan Lodi che, dopo gli innesti di Cancelo e Al Harbi, sarebbe chiuso nel suo ruolo e a gennaio potrebbe cambiare squadra. Quel che è certo, è che - tanto in Saudi Pro League, quanto nella massima competizione continentale - i club possono inserire soltanto dieci calciatori stranieri, due dei quali nati non oltre il 2003. Al netto di sette posti occupati - da Bono, Koulibaly, Cancelo, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom e Mitrovic - ne resta di fatto disponibile soltanto uno.