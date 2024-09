L'Al Nassr esonera Castro: Cristiano Ronaldo pronto ad abbracciare...Pioli

Cristiano Ronaldo avrà presto un nuovo allenatore . L'Al Nassr ha infatti esonerato Castro dopo gli ultimi risultati altalenanti, nonostante la Saudi League fosse iniziata da appena tre giornate: "Ringraziamo Luis e il suo staff per il lavoro dedicato negli ultimi 14 mesi, augurando loro buona fortuna per il lavoro" - con questo comunicato il club saudita ha detto addio al suo tecnico e ora è al lavoro per il sostituto, che potrebbe essere Pioli . Ma bisogna superare alcuni piccoli ostacoli.

Pioli all'Al Nassr di Ronaldo? La situazione

Con l'esonero di Luis Castro, Pioli ha ora la strada spianata per diventare l'allenatore dell'Al Nassr. Da tempo il club e il tecnico sono in contatto, ma per la fumata bianca bisogna prima risolvere alcuni aspetti burocratici. L'ex Milan deve trovare un accordo con i rossoneri per la risoluzione del contratto e non c'è ancora l'intesa. L'allenatore troverebbe in Arabia Cristiano Ronaldo e anche Marcelo Brozovic che è stato suo avversario in tanti derby della Madonnina.