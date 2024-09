Pioli allenerà Cristiano Ronaldo: è il nuovo allenatore dell’Al-Nassr, ufficiale!

Tutto fatto per l'arrivo di Stefano Pioli all' Al-Nassr . Dopo le numerose indiscrezioni e voci che si sono susseguite negli ultimi giorni, l'ex allenatore del Milan è approdato ufficialmente in Arabia Saudita. Ad attenderlo c'è Cristiano Ronaldo , che ieri con un post sul suo Instagram ha salutato l'ex tecnico Castro, portoghese anche lui . L'annuncio è arrivato tramite un post sui social direttamente dal club della Saudi Pro League . Nelle ultime ore sembrava poter prendere corpo l'ipotesi di un approdo alla Roma dopo l'esonero di De Rossi, rivelatasi poi solo una mera suggestione. Inizia per Pioli, quindi, l'avventura mediorientale.

Pioli all'Al-Nassr e il Milan in difficoltà

Il divorzio tra il Milan e il tecnico emiliano aveva fatto discutere, ma era arrivato al termine di una stagione per certi versi molto complicata. Mentre l'ormai ex tecnico rossonero sposa un nuovo progetto, per il club milanese le cose si complicano. Dopo l'ennesima sconfitta, questa volta per mano del Liverpool all'esordio in Champions League, la panchina di Fonseca è diventata bollente e il derby con l'Inter uno spartiacque per il futuro del portoghese arrivato proprio dopo l'addio di Pioli.