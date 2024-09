Pioli vince ancora: Boushal decide la sfida di Coppa nel recupero

Due sue due è il bilancio di Stefano Pioli sulla panchina dell'Al Nassr. L'allenatore ex Milan da quando è arrivato in Arabia Saudita non ha avuto troppo tempo per conoscere la formazione e i giocatori perché si è dovuto subito tuffare nelle partite tra campionato e King's Cup. All'esordio è arrivato un netto 3-0 grazie anche a Cristiano Ronaldo, assente in Coppa. Due giorni più tardi, lunedì 23 settembre, è arrivata una vittoria all'ultimo respiro contro l'Al Hazem.