Ronaldo si commuove, 904 senza siuuu: “Oggi il gol ha un sapore diverso”

L' Al-Nassr continua a vincere. Con l'arrivo di Stefano Pioli in panchina i gialloblù sembrano essere diventati inarrestabili , a ulteriore riprova la vittoria nelle scorse ore per 2-1 sull' Al Rayyan . Gol decisivo, neanche a dirlo, di Cristiano Ronaldo , che al 76' conclude di prima col sinistro e con la palla che si perde all'incrocio dei pali. Rete bella e importante (la numero 904 in carriera), ma con un'esultanza diventa: stavolta niente 'Siu' per CR7, bensì braccia alzate e dita ad indicare il cielo.

Spesso il fuoriclasse ha parlato in maniera commossa di suo padre, che è venuto a mancare agli albori della sua carriera non potendo assistere all'ascesa tra i più grandi della storia. Ronaldo nel post gara ha parlato anche della sua situazione, poiché il prossimo febbraio compirà 40 anni: "Adesso mi diverto a giocare a calcio perché so che non mi resta molto tempo in campo. Per me non è importante ora essere il miglior giocatore o vincere premi. Ciò che è importante per me ora è divertirmi e aiutare la mia squadra".