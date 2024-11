Clamoroso Neymar, addio Arabia? "Tornerà da noi! Trattativa in corso"

"Neymar tornerà al Santos a giugno. Siamo in contatto diretto con lui" - lo ha rivelato il vicepresidente del club brasiliano, Osvaldo Nico, nel corso di un'intervista rilasciata a Jovem Pan Radio. L'ex stella del Barcellona e del Psg è rientrato da poche settimane dopo il grave infortunio al legamento crociato anteriore e al menisco. L'attaccante è sceso in campo negli ultimi minuti del match tra l'Al Hilal e l'Al Ain valido per il terzo turno di Champions League asiatica.