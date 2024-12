Neymar va da Messi? I tifosi sognano il ritorno della MSN: “Budget illimitato”

Il futuro di Neymar ancora non è chiaro. L'esperienza del fuoriclasse brasiliano all'Al Hilal è per ora da dimenticare, a causa del brutto infortunio al legamento crociato e al menisco che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno. In Arabia non è riuscito a far valere la sua classe e ora potrebbe dira addio alla Saudi League dopo appena due stagioni dal suo arrivo. L'ex Barcellona e Psg ha il contratto in scadenza al prossimo giugno e potrebbe liberarsi a parametro zero.