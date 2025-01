Nedved riveste il bianconero: è il nuovo direttore sportivo dell’Al Shabab

Pavel Nedved è il nuovo direttore sportivo dell'Al-Shabab: ad annunciarlo è lo stessa società saudita. L'ex centrocampista e dirigente della Juventus, inizia una nuova avventura presso il club di Riad, dove raggiunge inoltre Fatih Terim, subentrato in panchina a Vítor Pereira (a sua volta passato al Wolverhampton). L'incarico segue dunque il ciclo in bianconero iniziato nell'ottobre 2015 e concluso il 28 novembre 2022, giorno in cui si dimise l'intero consiglio di amministrazione presieduto da Andrea Agnelli. In Italia, la Figc aveva deliberato l'inibizione da qualsiasi incarico in ambito federale. Poi, il proscioglimento nel 2023.