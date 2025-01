Nedved in Arabia, i tifosi Juve impazziscono: la frase in diretta tv

Pavel Nedved non dimentica la Juve. L'ex calciatore e dirigente bianconero è ufficialmente diventato il direttore sportivo dell'Al-Shabab, squadra della Saudi League. Nel pre gara della sfida contro l'Al-Ahli Saudi (vinta da quest'ultima per 3-2), la bandiera juventina è stato intervistato in merito ai suoi primi momenti da dirigente nel club saudita. Non è mancata l'occasione, però, di rivolgere un pensiero anche alla sua ex squadra., a cui è rimasto legato per 8 anni da giocatore e altri 12 all'interno del board.