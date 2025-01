Più di mezzo milione di euro al giorno! Ronaldo, l'ultima proposta shock

Cristiano Ronaldo non ha nessuna intenzione di smettere. All'Al Nassr ha ritrovato la sua seconda giovinezza, in un campionato con ritmi e motivazioni diverse ma le sue non sono mai cambiate. L'idea di voler eccellere sempre è stato un mantra da seguire per il portoghese sin dai suoi primi passi allo Sporting Cp. Niente è cambiato da quei tempi perché anche all'alba dei suoi 40 anni (da compiere il 5 febbraio) la sua intenzione è quella di voler continuare a giocare, segnare, vincere e, perché no, arrivare al prossimo Mondiale. Il 2026 non è poi così lontano, un anno e mezzo prima di scendere in campo tra Stati Uniti, Messico e Canada, e lui vuole scendere in campo da capitano con il suo Portogallo. Del doman non v'è certezza ma le ultime voci dall'Arabia Saudita hanno fatto pensare proprio a questo aspetto.