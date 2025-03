Ronaldo-Nedved, il siparietto: c'è un pezzo di storia Juve in Arabia

RIAD (Arabia Saudita) - C'è un pezzo di storia della Juventus, o meglio due , al King Saud University Stadium di Riad. Nel pre-partita di Al Nassr-Al Shabab, infatti, nel tunnel degli spogliatoi poco prima dell'ingresso in campo delle due squadre, infatti, è andato in scena l'incontro tra Cristiano Ronaldo, fuoriclasse e capitano dei padroni di casa, e Pavel Nedved, dallo scorso gennaio direttore sportivo della formazione ospite .

L'incontro tra Ronaldo e Nedved

Cristiano Ronaldo, con la fascia capitano al braccio e il gagliardetto dell'Al Nassr da consegnare all'omologo rivale al momento di schierarsi in campo, guida la fila completata dai propri compagni di squadra. A questo punto, da uno dei tunnel all'interno degli spogliatoi, compare Pavel Nedved, che avvicina l'ex fuoriclasse di Sporting, United, Real e Juve per abbracciarlo, il quale risponde con un sorrisone e una carezza. I due parlano per alcuni secondi, quindi, il portoghese, che andrà poi a segno nel recupero del primo tempo per il momentaneo sorpasso, si congeda dal ceco Pallone d'Oro 2003 con una fragorosa risata e un'ulteriore scafetta.

