“Aeroporto, aeroporto”: Pioli deriso davanti a tutti in conferenza stampa

Periodo difficile per Stefano Pioli in Arabia Saudita. Il tecnico italiano dell'Al Nassr è finito nella bufera per gli ultimi risultati deludenti ed è molto criticato dai tifosi, che chiedono il suo esonero. La sua squadra è stata eliminata a sorpresa in semifinale della Champions League asiatica contro i giapponesi del Kawasaki Frontale e Pioli è ora in discussione per la gestione della formazione in cui giocano anche Cristiano Ronaldo e Sadio Mané e che si ritrova terza in campionato, a 8 punti dall'Al Ittihad capolista.