Trionfa in Champions, meglio di Ronaldo: riconoscete l'ex Juventus?

Vince la Champions, quella che Cristiano Ronaldo non è riuscito ad alzare . Non si parla della Champions League europea, ovviamente, dove CR7 vanta ben 5 tra Manchester United e Real Madrid, bensì di quella asiatica. Se il fuoriclasse portoghese con il suo Al-Nassr è stato eliminato in semifinale ( con tanto di sfottò di un giornalista al tecnico Stefano Pioli ), a trionfare nell' AFC Champions League Elite è stato un altro ex Juve . Un look leggermente diverso rispetto ai suoi anni in bianconero, con un baffo anni '70 a contraddistinguerlo nei festeggiamenti con il suo Al-Ahli: l'avete riconosciuto?

Demiral meglio di CR7: Champions Asiatica con l'Al-Ahli

Si tratta di Merih Demiral, difensore classe 1998, che ha vestito la maglia della Juve dal 2019 al 2021. Nel 2023 il trasferimento, come molti suoi colleghi, nella Saudi Pro League, e precisamente proprio all'Al-Ahli. Un percorso di due anni che ha portato al prestigioso trofeo vinto nelle scorse ore, battendo in semifinale l'Al-Hilal, una delle potenze maggiori (in rosa presenta Milinkovic-Savic, Cancelo, Koulibaly e Renan Lodi tanto per citare alcuni nomi).

In finale la vittoria è arrivata a discapito Kawasaki Frontale: un successo per 2-0 arrivato con i gol di Galeno e Kessié (si, l'ex Atalanta e Milan). Una rosa, quella dell'Al-Ahli, che oltre ai due marcatori e ovviamente a Demiral vanta anche altri giocatori affermatisi in Europa come Edouard Mendy, Ibanez ma anche e soprattutto Gabri Veiga, Firmino e Mahrez. Una vera potenza che si è consacrata del torneo più prestigioso. Ma come ci è finito Demiral in Arabia?