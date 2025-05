Ronaldo e dubbi sul futuro: ipotesi Mondiale per Club... e Juve avversaria

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe presto tingersi di nuovi colori. Dopo la delusione per il mancato titolo nazionale con l' Al Nassr , il fuoriclasse portoghese potrebbe valutare l’addio all’Arabia Saudita, lasciando aperto uno scenario affascinante e sorprendente: il trasferimento in Marocco , tra le fila del Wydad Casablanca, squadra che partecipa a giugno al Mondiale per Club e potrebbe ritrovare la Juventus .

Ronaldo e un futuro in bilico

Il contratto dell’ex Juventus e Real Madrid è in scadenza il 30 giugno 2025, ma il tema del rinnovo resta al centro dell’attenzione in casa Al Nassr, ora allenato da Stefano Pioli. Mentre il club saudita spera ancora nella qualificazione alla prossima AFC Champions League - obiettivo non più totalmente nelle proprie mani - cresce l’interesse per Ronaldo da parte di diverse società in giro per il mondo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, oltre ad alcuni club brasiliani, anche il Wydad avrebbe messo gli occhi sul cinque volte Pallone d’Oro. Il club marocchino sarebbe pronto a presentare una proposta economicamente molto allettante, puntando non solo sull’aspetto finanziario, ma anche su un progetto sportivo stimolante.