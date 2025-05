Cristiano Ronaldo-Al Nassr, colpo di scena! Il ds Hierro esce allo scoperto

"Questo capitolo si è chiuso. La storia? Si sta ancora scrivendo, grazie a tutti". Questo il post di Cristiano Ronaldo che, dopo l'ultima del campionato saudita, ha fatto tremare i tifosi e tutto l'Al Nassr . CR7 è in scadenza di contratto ed è corteggiato da tante società in vista dell'imminente Mondiale per club, al via il prossimo 14 giugno negli Stati Uniti e che vede due squadre italiane protagoniste: Juventus e Inter.

Nonostante tutto, l'Al Nassr non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare il portoghese, come spiegato dal direttore sportivo del club, Fernando Hierro. "Cris - lo chiama così l'ex campione del Real e della nazionale spagnola - ha aperto le porte del mondo al calcio saudita. E' un fenomeno e il suo ingaggio è stato un successo straordinario per la nostra Lega, dopo di lui sono venuti in Arabia giocatori di livello mondiale. In questo momento si trova in ritiro con il suo Portogallo, ma ha un contratto con noi fino al 30 giugno e noi continuiamo a lavorare affinché si trovi un accordo, stiamo lavorando su questo e senza alcun dubbio, ma non solo noi e credo che la forte pressione di tutto il Paese affinché rimanga sarà molto importante per lui".