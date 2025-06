Ronaldo, dentro il contratto da fantascienza: più di 400 euro al minuto, ogni gol 93 mila euro!

I bonus legati alle prestazioni

Tutto ciò che guadagnerà Ronaldo non si limita, ovviamente, a quant'è stato sottoscritto attraverso il rinnovo contrattuale. Il portoghese, infatti, otterrà diversi bonus legati alle sue prestazioni in campo: 93.000 euro per ogni gol, 46.000 per ogni assist (entrambi sottoposti ad un aumento del 20% al secondo anno di contratto). Per quanto riguarda, invece, i trofei, Ronaldo potrebbe arrivare a guadagnare 10 milioni di euro in caso di vittoria del campionato, 8 milioni di euro qualora l'Al Nassr dovesse trionfare nella Champions League asiatica, e 5 milioni di euro in caso di vittoria della Scarpa d'oro.