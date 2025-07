La lunga mano di Mendes ormai comanda anche in Arabia: 50 milioni per Joao Felix...

Sembrava tutto pronto per un ritorno romantico a casa, ma il calcio moderno raramente lascia spazio ai sentimenti. João Félix era pronto a riabbracciare il Benfica , il club che lo ha cresciuto e lanciato, ma l’improvvisa accelerazione dell’ Al Nassr ha stravolto i piani. A pochi giorni dalla possibile chiusura con le Aquile, l’attaccante portoghese ha cambiato rotta, attratto da un progetto che lo porterà lontano dall’Europa. In Arabia Saudita ritroverà Cristiano Ronaldo , suo idolo e compagno in nazionale. Un’occasione che ha avuto il sapore della svolta, anche se forse più mediatica che sportiva. Il suo percorso negli ultimi anni è stato segnato da alti e bassi, con tante aspettative mai davvero rispettate per il Golden Boy del 2019 . Ora, a 26 anni, una nuova sfida nella Saudi Pro League. E una scelta che dice molto sul momento della sua carriera.

Joao Felix in Arabia con Ronaldo

L’irruzione dell’Al Nassr nella corsa a João Félix è stata rapida, decisa e determinante. Il club saudita ha presentato al Chelsea un’offerta concreta per il trasferimento a titolo definitivo di 50 milioni di euro, convincendo i Blues e soprattutto il giocatore. Félix ha dato il proprio assenso dopo pochi contatti, affascinato dalla possibilità di condividere lo spogliatoio con Ronaldo. La trattativa è entrata nelle sue fasi finali e si conta di chiudere entro poche ore, come riportato da Sky Sport. A far sfumare il ritorno al Benfica è stato anche il mancato accordo tra i portoghesi e il club inglese, che ha preferito la via più diretta e redditizia offerta dalla Saudi Pro League. Un colpo a sorpresa che conferma come il mercato saudita sia ormai una realtà con cui fare i conti.

La mano di Jorge Mendes

Dietro questo trasferimento, come spesso accade, c’è la regia silenziosa ma potentissima di Jorge Mendes. L’agente portoghese continua ad allargare il proprio raggio d’azione sul mercato globale, con particolare attenzione al mondo arabo. Dopo aver portato Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, ha favorito anche l’arrivo in Arabia di altri suoi assistiti di primo piano come Ruben Neves, Cancelo, Fabinho e Danilo Pereira. Mendes, ormai ha il pieno possesso del mercato seguendo tantissimi giocatori di valore ed è in grado di influenzare le strategie per decidere le traettorie migliori per i suoi assistiti. Il trasferimento di João Félix, in questo senso, è solo l’ultimo tassello di una strategia ben definita. Una rete potente che ora si sta espandendo anche lontano dall’Europa.

