"Rissa in discoteca, sangue e soccorsi": l'ex Juve e Inter nella bufera

Notte brava per Joao Cancelo : l'ex giocatore dell' Inter e della Juventus , è finito suo malgrado al centro delle cronache per un episodio che sarebbe accaduto accaduto durante le vacanze in Algarve. Il terzino portoghese si sarebbe reso protagonista in negativo di una rissa fuori da una discoteca, causata da una da un acceso dibattito. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine la situazione non sarebbe degenerata, anche se sono stati chiamati i soccorsi.

Cancelo, rissa in discoteca: cosa è successo

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Correio de Manhã, il portoghese sarebbe stato coinvolto in una rissa all’interno della nota discoteca Bliss, a Vilamoura. Il giocatore avrebbe colpito con un pugno un altro uomo nel corso di una lite. L’intervento del personale di sicurezza avrebbe riportato rapidamente la calma, ma l'aggressione avrebbe causato ferite alla vittima, che ha cominciato a sanguinare dalla bocca. Per questo motivo sono stati allertati i soccorsi, anche se al momento non risultano denunce formali nei confronti del calciatore. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato all’alterco. La vicenda, però, sta già facendo discutere in patria, dove l’ex terzino del Manchester City resta una figura molto conosciuta. Cancelo, che ha recentemente completato la sua prima stagione in Arabia Saudita, si trovava in vacanza con amici e familiari prima del rientro agli impegni sportivi. Resta da capire se ci saranno sviluppi legali o disciplinari legati all’episodio.