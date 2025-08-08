Ronaldo sostiene Joao Felix: "Saggio a scegliere l'Arabia, è un campionato competitivo"

Il campionato saudita è l'opzione migliore per Joao Felix. A dirlo è Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra in Nazionale e ora anche all'Al-Nassr: "Ha un grande talento, tutti lo sanno. Ci darà una grande mano in un campionato molto competitivo come questo. Penso che per lui venire qui fosse un'opzione migliore rispetto al campionato portoghese", ha dichiarato CR7 dopo aver realizzato una tripletta nell'amichevole contro i portoghesi del Rio Ave, vinta 4-0 dai sauditi. "Basta guardare il numero di stelle che ci sono in Arabia Saudita. Penso sia stata una decisione molto saggia da parte sua. Se l'ho chiamato per convincerlo? No, non è il mio lavoro", ha aggiunto.
La nuova avventura di Joao Felix
Nelle ultime settimane Joao Felix era stato accostato con insistenza al Benfica, squadra in cui è cresciuto ed esploso calcisticamente, finché nel 2019 non si trasferì all'Atletico Madrid per la cifra record di 126 milioni. Eppure al classe 1999 è mancato l'ultimo step per arrivare al livello dei top player mondiali, e dopo un giro di prestiti tra Barcellona, Chelsea e Milan, ha deciso di raggiungere Cristiano Ronaldo nella Saudi Pro League. Nell'amichevole con il Rio Ave, Joao Felix è stato schierato dall'inizio e ha messo a referto due assist: il primo per il gol in apertura di Mohamed Simakan, il secondo proprio per CR7. Si è anche procurato il rigore trasformato poi da Ronaldo per il 4-0 finale.