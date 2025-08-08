Ronaldo sostiene Joao Felix: "Saggio a scegliere l'Arabia, è un campionato competitivo"

Il campionato saudita è l'opzione migliore per Joao Felix. A dirlo è Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra in Nazionale e ora anche all'Al-Nassr: "Ha un grande talento, tutti lo sanno. Ci darà una grande mano in un campionato molto competitivo come questo. Penso che per lui venire qui fosse un'opzione migliore rispetto al campionato portoghese", ha dichiarato CR7 dopo aver realizzato una tripletta nell'amichevole contro i portoghesi del Rio Ave, vinta 4-0 dai sauditi. "Basta guardare il numero di stelle che ci sono in Arabia Saudita. Penso sia stata una decisione molto saggia da parte sua. Se l'ho chiamato per convincerlo? No, non è il mio lavoro", ha aggiunto.