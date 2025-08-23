È Serie A...rabia: l'Al Nassr crolla ai rigori, la Supercoppa saudita è dell'Al Ahli

È l'Al-Ahli ad aggiudicarsi la Supercoppa saudita. Gli uomini di Matthias Jaissle si impongono sull'Al-Nassr di Jorge Jesus dopo il 2-2 dei tempi regolamentari che ha rimandato il match fino ai calci di rigore (5-3 il finale). Un risultato che ha inoltre visto andare a segno vecchie conoscenze della Serie A. All'Hong Kong Stadium è infatti l'ex Juve e Real Cristiano Ronaldo - fresco di rinnovo con il club - ad aprire le marcature dagli 11 metri (41'). Non passa molto che l'ex Atalanta e Milan Franck Kessie pareggia i conti (45'+6'). Nella ripresa, il parziale resta invariato fino al nuovo vantaggio dell'Al-Nassr firmato dall'ex Inter Marcelo Brozovic (82'). Poi, la replica dell'ex Roma Roger Ibanez - anch'egli con un trascorso alla Dea - che gela CR7 e compagni (89'). A trasformare il rigore della vittoria dopo l'errore di Abdullah Al-Khaibari è l'ex Porto Wenderson Galeno.