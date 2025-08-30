Cancelo furioso con Inzaghi, caos Al Hilal: cos'è successo

L’esordio di Simone Inzaghi sulla panchina dell’ Al-Hilal nella Saudi Pro League è stato positivo dal punto di vista del risultato, ma già accompagnato da una nota polemica che rischia di far parlare per giorni. Il tecnico italiano, ex Inter, ha inaugurato la sua avventura araba con una vittoria per 2-0 contro l’ Al-Riyadh , ma a tenere banco non è stata solo la prestazione della squadra, quanto piuttosto un episodio accaduto nei minuti finali dell’incontro. Protagonista involontario è stato João Cancelo , calciatore di spicco con un passato anche alla Juve . La sua reazione al momento della sostituzione all’83° minuto ha generato tensione e acceso il dibattito sui media e sui social, sollevando interrogativi sull’armonia interna allo spogliatoio saudita e sul rapporto tra il portoghese e il nuovo allenatore.

L’episodio che accende la tensione: Cancelo furioso dopo la sostituzione

L’episodio che ha catalizzato l’attenzione si è verificato all’83esimo minuto di gioco, quando Simone Inzaghi ha deciso di richiamare João Cancelo in panchina. Una scelta tecnica che non è affatto piaciuta al laterale portoghese. Al momento dell’uscita dal campo, l'esterno ha mostrato evidenti segni di rabbia: ha ignorato del tutto i compagni, ha evitato qualsiasi contatto visivo con l’allenatore e si è diretto velocemente verso la panchina con un’espressione visibilmente contrariata. Una volta seduto, ha sfogato il proprio disappunto prendendo a calci la panchina. La scena, ripresa dalle telecamere e subito diventata virale sui social, ha costretto Inzaghi a intervenire. L’ex tecnico dell’Inter si è avvicinato a Cancelo per un rapido scambio di parole, cercando di riportare la calma, prima di tornare a bordo campo per seguire il finale di gara. L’episodio, benché isolato, potrebbe avere ripercussioni più ampie sulla coesione del gruppo, soprattutto considerando il peso specifico del giocatore coinvolto.