Retegui show in Arabia: doppietta all'esordio in Saudi League, Gattuso sorride

Se l' Atalanta non ha cominciato la propria stagione nel migliore dei modi, pareggiando al Tardini col Parm a dopo l'1-1 della prima giornata col Pisa, c'è un ex bergamasco che non smette di far bene. Si tratta di Mateo Retegui , che ha lasciato la Dea dopo una sola stagione ricca di gol e soddisfazioni per trasferirsi all' Al-Qadsiah . E anche al debutto in Saudi Pro League l'attaccante non ha perso il vizio del gol, siglando subito una doppietta.

Retegui, esordio da sogno in Arabia

Esordio con ben due reti per Retegui, che ha subito fatto capire al campionato arabo di che pasta è fatto. Sfida all'Al-Najma, passano 5 minuti e il centravanti va subito a gonfiare la rete: cross dalla sinistra, avvitamento e colpo di testa da vero rapace d'area di rigore (grazie, va detto, anche ad una marcatura abbastanza blanda del difensore) ed è subito 1-0. Per osservare la seconda marcatura bisogna aspettare fine partita, addirittura al 95': l'Al-Qadsiah è in vantaggio per 2-1, a mettere la parola fine sull'incontro ci pensa ancora Retegui, stavolta in tap-in.

Traversone dalla destra, botta secca sul primo palo ma il portiere ci arriva, la sfera rimane in possesso dell'Al-Qadsiah con il passaggio ancora in mezzo per il centravanti che a porta praticamente sguarnita chiude i conti. Prima da sogno per l'attaccante, che al termine della sfida è stato anche premiato come Man of the Match: cambia il campionato ma non la sostanza, Mateo Retegui continua a segnare. Per la gioia del ct azzurro Gennaro Gattuso, che lo ha convocato per i prossimi impegni dell'Italia.