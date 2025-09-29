Spalletti o Klopp in Arabia? Cosa sta succedendo all'Al Ittihad dopo l'esonero di Blanc

Il ko contro l’ Al-Nassr ha avuto conseguenze pesanti per Laurent Blanc . Nonostante un terzo posto in classifica e soli tre punti di distacco dalla vetta, occupata proprio dal club di Cristiano Ronaldo, l’ Al-Ittihad ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico francese. Una decisione maturata in un momento delicato, dopo l’eliminazione dalla Supercoppa saudita e l’avvio incerto nella AFC Champions League per l’élite asiatica. Il club ha prontamente smentito le voci che indicavano in Karim Benzema la causa principale della rottura tra Blanc e la società, già era successo qualcosa di simile quando si parlava di Pioli , puntando invece il dito sui risultati altalenanti. Ora, il nome che più affascina la dirigenza saudita è quello di Jürgen Klopp : l’ex tecnico del Liverpool è in cima alla lista dei desideri del board giallonero per rilanciare la stagione e portare stabilità tecnica alla squadra.

Klopp in cima alla lista dell’Al-Ittihad

Secondo quanto riportato da Arriyadiyah, la dirigenza dell’Al-Ittihad ha già avviato contatti per convincere Jürgen Klopp a guidare il club. Dopo il suo addio al Liverpool, il tecnico tedesco ha assunto un nuovo ruolo dirigenziale, diventando responsabile globale del progetto calcistico targato Red Bull. Supervisiona attualmente diversi club come il Lipsia, il Salisburgo e i New York Red Bulls, ma non ha ancora fatto ritorno su una panchina. L’idea di riportarlo sul campo in un contesto ambizioso come quello saudita stuzzica i vertici dell’Al-Ittihad, che vedono in lui la figura ideale per gestire uno spogliatoio ricco di stelle internazionali e riportare continuità nei risultati. Klopp rappresenta un profilo di alto livello, non solo per il palmarès, ma anche per la sua esperienza nel gestire pressioni mediatiche e progetti a lungo termine.

Le alternative sul tavolo: Xavi, Emery e Spalletti

Nel caso in cui l’assalto a Klopp non dovesse andare a buon fine, l’Al-Ittihad ha già individuato altri nomi di prestigio da tenere in considerazione. Tra le opzioni principali c’è Xavi Hernandez, ex Barcellona, e Unai Emery, attualmente impegnato in Premier League con l’Aston Villa. Spunta anche l’ipotesi Luciano Spalletti, dopo l'esperienza negativa da ct dell'Italia. Più defilato, ma comunque presente nella lista dei candidati, il portoghese Sergio Conceição. La società saudita punta a chiudere il prima possibile la questione legata alla guida tecnica per garantire alla squadra stabilità e compattezza in vista dei prossimi impegni nazionali e continentali. La scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per rimettere in carreggiata una stagione iniziata con molte più ombre che luci.