Conceicao, rimonta da urlo dell’ex Milan in Arabia: da 4-0 a 4-4!

Sembrava tutto finito, ma nel calcio – si sa – nulla è impossibile. L’Al-Ittihad di Sérgio Conceição ha scritto una pagina memorabile in Saudi League in Arabia, ribaltando un destino già scritto: sotto 4-0 e con un uomo in meno, è riuscito a rimontare fino al 4-4 contro l’Al Khaleej negli ultimi quindici minuti di gara . Una prova di orgoglio, carattere e pura follia sportiva, con le immagini che hanno fatto subito il giro del mondo. Un punto che non sposta molto in classifica, ma che conferma le qualità della rosa dell'ex Milan.

Miracolo Al Ittihad e rimonta storica

Il match sembrava compromesso già al 32′, quando Fabinho è stato espulso per un duro intervento. L’Al Khaleej ne ha approfittato e ha dilagato, chiudendo il primo tempo con un largo vantaggio. Ma al rientro dagli spogliatoi qualcosa è cambiato: Moussa Diaby, servito dall’ex romanista Houssem Aouar, ha accorciato le distanze e ha riacceso una fiammella di speranza. Però è solo all’86′ che è esplosa la rimonta. Diaby trova la doppietta personale e ha riaperto il match, trascinando i compagni in un finale da brividi. Al 96′ Mitaj ha firmato il terzo gol, mentre al 98′ ci ha pensato Al Ghamdi a completare l’opera con la rete del definitivo 4-4. La panchina è impazzita, lo stadio pure: un pareggio che vale come una vittoria per spirito e determinazione. Con questo punto, l’Al-Ittihad è salita a quota 11 dopo 7 giornate, riducendo il distacco da Al Nassr e Al Taawon, entrambe a 18. Una serata che resterà negli annali del club e nel cuore dei tifosi.