Juve, te lo ricordi? Inzaghi lo caccia dall'Al Hilal e lui vuole l'Europa

L'avventura all'Al Hilal di Joao Cancelo potrebbe essere ai titoli di coda. Dopo l'infortunio di settembre, l'ex giocatore di Inter e Juve era stato escluso dalla lista degli otto stranieri impiegabili nel campionato saudita e, secondo "Al Riyadiyah", il tecnico Simone Inzaghi non avrebbe intenzione di apporre modifiche in vista della seconda parte di stagione. Stando così le cose, insomma, per Cancelo non ci sarebbe spazio, fatta eccezione per la Champions asiatica - dove ha giocato tre partite da novembre in poi - e la coppa nazionale. Col rischio di perdere il prossimo Mondiale, Cancelo e il suo agente Jorge Mendes starebbero così valutando di cambiare aria: la priorità del terzino portoghese è tornare in Europa, con Barcellona e Benfica come destinazioni più gradite.