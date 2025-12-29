Juve, te lo ricordi? Inzaghi lo caccia dall'Al Hilal e lui vuole l'Europa

L'avventura all'Al Hilal di Joao Cancelo potrebbe essere ai titoli di coda. Dopo l'infortunio di settembre, l'ex giocatore di Inter e Juve era stato escluso dalla lista degli otto stranieri impiegabili nel campionato saudita e, secondo "Al Riyadiyah", il tecnico Simone Inzaghi non avrebbe intenzione di apporre modifiche in vista della seconda parte di stagione. Stando così le cose, insomma, per Cancelo non ci sarebbe spazio, fatta eccezione per la Champions asiatica - dove ha giocato tre partite da novembre in poi - e la coppa nazionale. Col rischio di perdere il prossimo Mondiale, Cancelo e il suo agente Jorge Mendes starebbero così valutando di cambiare aria: la priorità del terzino portoghese è tornare in Europa, con Barcellona e Benfica come destinazioni più gradite.
Cancelo fuori dai piani di Inzaghi: la situazione
L'ex esterno della Juventus sembrerebbe esser finito fuori dai piani di Inzaghi. Il calciatore portoghese, dal canto suo, sarebbe pronto a salutare l'Al Hilal, con l'intenzione di fare ritorno in Europa. Cancelo vanta un passato in Serie A tra Inter - con cui ha collezionato 26 presenze ed un gol - e bianconeri. Con la Juve ha disputato una sola stagione, quella del biennio 2018-2019, raccogliendo 25 gettoni ed una rete anche qui. Nel futuro dell'esterno portoghese potrebbe esserci un gradito ritorno, in Spagna. Tra le destinazioni preferite da Cancelo, infatti, sembrerebbe esserci il Barcellona, club del quale Joao ha vestito la casacca nel 2023 con 32 presenze e due gol, prima di passare poi all'Al Hilal. Tra le intenzioni dell'esterno sembrerebbe esserci anche un ritorno alle origino, al Benfica di Josè Mourinho. Cancelo ha, infatti, giocato nelle giovanili del club portoghese, esordendo tra i professionisti con la maglia del Benfica B.