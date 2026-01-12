Simone Inzaghi batte anche Cristiano Ronaldo: Al Hilal in fuga per il titolo

RIAD (Arabia Saudita) - Simone Inzaghi ed il suo Al Hilal non si fermano neache contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. L'Onda Blu vince la 19ª partita consecutiva tra campionato e coppe e scappa via: grazie al successo in rimonta per 3-1 contro i Cavalieri di Najd (secondi in campionato) vale il +7.

Al 41' Cristiano Ronaldo, al primo pallone, non fallisce da sotto porta per il gol n°959 in carriera su gran assist volante dell'ex Juventus Coman ben trovato dall'ex Milan Joao Felix. Il pareggio dei padroni di casa arriva dal dischetto al 57' con il capitano Al Dawsari a trasformare ed il portiere dell'Al Nassr Nawaf espulso per aver tirato uno schiaffetto in faccia a Ruben Neves mentre questi cercava di recuperare la palla nella port. L'Onda Blu è padrona della partita e all80' Ruben Neves trova in area Kanno che appoggia in rete per il 2-1. All'83' Jorge Jesus toglie CR7 (uscito con il sorrisetto sarcastico) e al 91' nuovo rigore per i padroni di casa con Rube Neves a mandare i titoli di coda.