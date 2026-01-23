L'Arabia Saudita guarda al futuro: Casemiro, Salah e Vinicius nel mirino per un nuovo progetto di crescita

L’ Arabia Saudita si prepara a vivere un’altra estate da protagonista assoluta nel panorama calcistico internazionale. Dopo l’impatto mediatico e sportivo delle ultime stagioni, il progetto sostenuto dal Public Investment Fund (PIF) è pronto a fare un nuovo salto di qualità. L’obiettivo è chiaro: alzare ulteriormente il livello della Saudi Pro League e renderla sempre più competitiva. La prossima finestra di mercato viene considerata cruciale per dare continuità al piano di crescita. Tra ambizioni politiche, strategie sportive e investimenti mirati, la lega vuole dimostrare di non essere solo una destinazione di fine carriera. Il messaggio è forte: il progetto è appena entrato nella sua fase più ambiziosa.

Salah e Vinicius, sogno rimandato ma non svanito

Tra i nomi cerchiati in rosso nella roadmap del PIF spiccano quelli di Mohamed Salah e Vinicius Junior. Già nella scorsa stagione, l’Arabia Saudita aveva provato a sondare il terreno, muovendosi attraverso intermediari e contatti indiretti con gli entourage dei due fuoriclasse. In quel momento, però, mancavano le condizioni per affondare il colpo. Vinicius era – ed è tuttora – un pilastro del Real Madrid, mentre Salah aveva ribadito con forza la sua centralità nel progetto del Liverpool. Oggi, però, lo scenario appare meno stabile, soprattutto per l’egiziano. Le recenti dichiarazioni pubbliche hanno lasciato intravedere un certo malcontento ad Anfield. Il suo futuro non è più così definito come in passato, afferma As. Per Vinicius, invece, l’operazione resta estremamente complessa, ma il PIF continua a monitorare la situazione con attenzione, consapevole che le grandi occasioni nascono spesso all’improvviso.

Casemiro, l’opzione più concreta per il Golfo

Diverso è il discorso che riguarda Casemiro, attualmente il profilo più vicino a un trasferimento in Arabia Saudita. Il centrocampista brasiliano ha ormai annunciato la sua uscita dal Manchester United, con un contratto in scadenza e nessuna intenzione di rinnovare. Le sue prestazioni in Premier League non hanno più lo stesso peso di un tempo, e il contesto dei Red Devils appare lontano dalle sue esigenze. Non è la prima volta che il suo nome viene accostato alla Saudi Pro League. Già in passato, durante un periodo complicato a Manchester, l’Al Ittihad aveva manifestato un forte interesse. Oggi quella pista è tornata di attualità e sembra molto più solida. Per l’Arabia, Casemiro rappresenterebbe un innesto di esperienza, leadership e mentalità vincente, perfettamente in linea con il mix che il progetto sta cercando di costruire.