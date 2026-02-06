Cristiano Ronaldo scuote l’Arabia: contestazione al sistema, il motivo riguarda Benzema 

Sono ore cariche di incertezza quelle che accompagnano l’ Al Nassr verso il match serale contro l’ Al Ittihad . Tifosi e dirigenti attendono una risposta che potrebbe cambiare il volto della partita: Cristiano Ronaldo scenderà in campo oppure no? La stella portoghese è al centro di una protesta che va avanti da giorni e che ha già avuto effetti concreti sul campo. Una presa di posizione forte, nata dalla convinzione che il campionato saudita non garantisca pari trattamento a tutte le squadre. Secondo CR7, alcune dinamiche interne favorirebbero sistematicamente certi club rispetto ad altri. Una situazione che ha trasformato l’attesa per una partita di campionato in un vero e proprio caso politico-sportivo.

Le accuse di Ronaldo e la protesta dell’Al Nassr

A far esplodere il malcontento di Cristiano Ronaldo sarebbe stato in particolare il trasferimento di Karim Benzema. L’ex Pallone d’Oro avrebbe lasciato l’Al-Ittihad per approdare all’Al-Hilal, formazione allenata da Simone Inzaghi. Un club che, oltre a essere in testa alla classifica con largo margine, rappresenta la società più titolata del Paese. Sia l’Al Nassr che l’Al Hilal sono controllate dal Fondo sovrano saudita, un dettaglio che per Ronaldo non è casuale. Secondo il portoghese, sarebbe proprio questa struttura a orientare le scelte, decidendo di volta in volta chi favorire. Per questo motivo CR7 ha saltato la gara contro l’Al Riyadh. Non solo: ha anche interrotto gli allenamenti, rendendo pubblica la sua protesta. Una scelta drastica, accompagnata dalla minaccia di proseguirla nelle prossime settimane. Sul tavolo, addirittura, l’ipotesi di un addio a fine stagione. Un segnale forte che ha messo in allarme l’intero movimento della Saudi Pro League.

La replica della Saudi League e la presa di distanza ufficiale

L’atteggiamento di Ronaldo non è stato accolto favorevolmente dai vertici del campionato saudita. La Saudi Pro League ha diffuso una nota ufficiale per respingere con decisione le accuse. Nel comunicato si legge che "ogni società opera in modo indipendente secondo le stesse regole". Viene inoltre precisato che "ai club spettano le decisioni su ingaggi, spese e strategie". Il tutto, sottolinea la Lega, avviene "all'interno di un quadro finanziario progettato per garantire sostenibilità ed equilibrio competitivo". Un sistema che, secondo i dirigenti, "si applica equamente a tutto il campionato". A rafforzare la posizione è intervenuto anche un portavoce della Saudi League. Secondo quanto riportato dalla Bbc, ha ricordato che "Cristiano Ronaldo come ogni giocatore d'élite, vuole vincere". Ma ha anche chiarito che "nessun individuo, per quanto significativo, determina decisioni che vanno oltre il proprio club". Parole nette, che segnano una distanza evidente tra la Lega e il suo giocatore più rappresentativo.