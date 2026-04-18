Retegui si opera, mazzata tremenda. L’esito degli esami: “Frattura della tibia”

La sfortuna di Mateo Retegui sembra non avere fine. Dopo la sconfitta nella finale dei playoff contro la Bosnia e la conseguente terza assenza consecutiva dai Mondiali con l'Italia, l'attaccante azzurro dell'Al-Qadsiah ha riportato una frattura alla tibia, come annunciato venerdì dal club della Saudi Professional League . Un duro colpo per le speranze di qualificarsi alla prossima AFC Champions League . Retegui, autore di 11 gol in 28 presenze con la maglia della sua nazionale, si è infortunato dopo aver segnato e fornito un assist nel pareggio per 2-2 di martedì contro l'Al Shabab.

Il comunicato dell'Al-Qadsiah

"Gli esami medici hanno confermato che Mateo Retegui ha riportato una frattura distale della tibia", ha pubblicato l'Al Qadsiah sul suo account ufficiale. "Sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni e sarà indisponibile per il resto della stagione", ha aggiunto il club.