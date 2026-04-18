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Retegui si opera, mazzata tremenda. L’esito degli esami: “Frattura della tibia”

Infortunio dopo un gol e un assist. Stagione finita per l'attaccante azzurro dell'Al-Qadsiah
1 min
reteguiSaudi LeagueItalia

La sfortuna di Mateo Retegui sembra non avere fine. Dopo la sconfitta nella finale dei playoff contro la Bosnia e la conseguente terza assenza consecutiva dai Mondiali con l'Italia, l'attaccante azzurro dell'Al-Qadsiah ha riportato una frattura alla tibia, come annunciato venerdì dal club della Saudi Professional League. Un duro colpo per le speranze di qualificarsi alla prossima AFC Champions League. Retegui, autore di 11 gol in 28 presenze con la maglia della sua nazionale, si è infortunato dopo aver segnato e fornito un assist nel pareggio per 2-2 di martedì contro l'Al Shabab.

Il comunicato dell'Al-Qadsiah

"Gli esami medici hanno confermato che Mateo Retegui ha riportato una frattura distale della tibia", ha pubblicato l'Al Qadsiah sul suo account ufficiale. "Sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni e sarà indisponibile per il resto della stagione", ha aggiunto il club.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Saudi Pro League

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