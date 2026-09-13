Invocano Diogo Jota per insultare Ruben Neves: scandaloso coro in Arabia

Incassata la prima sconfitta stagionale dopo cinque vittorie nelle prime cinque giornate, l'Al Hilal di Simone Inzaghi riprende la marcia e lo fa dilagando sul campo dell'Al Taawon: 6-0 con due dei nuovi acquisti assoluti protagonisti, Watkins con una doppietta e l'ex Arsenal Martinelli con una tripletta. A segno anche Mandash. La partita, però, è stata caratterizzata da un episodio molto particolare che ha suscitato indignazione anche fuori dal campo. Nel corso del match, alcuni tifosi della squadra di casa hanno intonato ripetutamente cori con il nome di Diogo Jota, l'ex attaccante del Liverpool scomparso tragicamente in un incidente stradale nel luglio 2025, con l'evidente intento di provocare il centrocampista dell'Al-Hilal Ruben Neves, legato al portoghese da una profonda amicizia nata ai tempi del Wolverhampton e coltivata anche in nazionale. Dalle tribune si è alzato ripetutamente il coro “Jota, Jota, Jota”.