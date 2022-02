Brasile, pullman del Gremio assalito: Villasanti in ospedale

PORTO ALEGRE (Brasile) -La "Clasica del Granal" tra Internacional e Gremio, che si sarebbe dovuta giocare sabato notte, non è andata in scena. I tifosi, si stima almeno 100 persone, della squadra locale hanno preso d'assalto il pullman del Gremio mentre questi stava arrivando allo José Pinheiro Borda: durante il blitz sono stati lanciati oggetti contro il mezzo ed una pietra non solo ha esploso un finestrino ha ma colpito un giocatore dell'Imortal Tricolor. Si tratta del paraguaiano Mathías Villasanti portato in ambulanza in ospedale dopo aver ricevuto una pietra alla testa. Oltre a Villasanti altri compagni di squadra Il Gremio, tramite i propri canali social: "Di fronte all'aggressione codarda e assurda subita dalla nostra delegazione, abbiamo già comunicato alla Federcalcio Gaucha la nostra decisione di non giocare questo sabato la classica del Grenal".