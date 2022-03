Brasile, clamoroso: mascotte squalificata per "corsa intimidatoria"

BELO HORIZONTE (BRASILE) - Nonostante siano passate oltre 72 dal derby di Belo Horizonte tra Atletico Mineiro e Cruzeiro, si continua a parlare della sfida. Prima per la morte del 25enne tifoso brasiliano avvenuta durante gli scontri all'esterno dello stadio - è stato colpito all'addome da un proiettile -, poi per la squalifica della mascotte di casa. Sì, proprio così: Galo Doido, simbolo dei tifosi dell'Atletico Mineiro è stato punito per un turno dalla Federcalcio dello Stato del Minas Gerais per la "corsa intimidatoria" dopo il momentaneo vantaggio del Cruzeiro. Una decisione che lo costringerà a non essere a bordocampo per il match contro il Caldense e che, secondo una nota, è stata adottata per la "necessità di applicare misure pedagogiche, al fine di arginare gesti analoghi". Tornando al match, i padroni di casa sono poi riusciti nel finale a ribaltare la gara tra l'88' e il 97'. Una gioia immensa per i tifosi dell'Atletico Mineiro e per Galo Doido.