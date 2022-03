Ai Mondiali Ecuador e Uruguay: Colombia in corsa per lo spareggio, assist Cuadrado

TORINO - Ai Mondiali anche Ecuador e Uruguay dopo il Brasile e Argentina. Queste le quattro squadre sudamericane che si sono qualificate per Qatar 2022 e adesso resta solo da assegnare l'ultimo posto utile, il quinto, che garantirà lo spareggio, con Perù, Colombia e Cile in corsa. L'Uruguay ha agganciato gli ecuadoriani in terza posizione in classifica grazie all'1-0 sul Perù allo stadio Centenario di Montevideo: di De Arrascaeta la rete decisiva che consente a Luis Suarez e compagni di centrare una qualificazione che a un certo punto sembrava lontanissima.