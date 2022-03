Colombia e Cile, niente Mondiale: agli spareggi va il Perù di Lapadula

TORINO - Colombia e Cile fuori dal Mondiale, agli spareggi ci va il Perù di Lapadula. Nella notte è stato emesso l'ultimo verdetto nel girone di qualificazione sudamericana, con la Blanqirroja guidata dal ct argentino Ricardo Gareca che ha battuto 2-0 il Paraguay grazie alle reti dell'ex attaccante del Milan e di Yotun. Adesso per lo ci saranno gli spareggi intercontinentali, contro la vincente fra Australia ed Emirati Arabi Uniti.

Grande delusione per la Colombia (senza Cuadrado), alla quale non è bastato il successo in Venezuela firmato da James Rodriguez su rigore.

Crolla il Cile di Vidal, Pulgar, Medel e Sanchez (tutti in campo da titolari) a Santiago, con l'Uruguay (già qualificato per il Qatar insieme a Brasile, Argentina ed Ecuador) che segna due gol nei minuti finali con Luis Suarez (con una spettacolare rovesciata) e Valverde: 29esimo centro in 62 partite di qualificazioni mondiali per il Pistolero, che stacca Lionel Messi come miglior bomber di sempre in questa speciale classifica.

Brasile, altro show Proprio Messi resta invece a secco nell'1-1 di Guayaquil: l'Argentina passa in vantaggio con Julian Alvarez, ma viene beffata al 93' da Enner Valencia, che prima si vede parare la sua conclusione dal dischetto da Rulli e poi sulla respinta è lesto ad avventarsi sulla palla, siglando il definitivo pareggio.