Espn: "Pelé nuovamente ricoverato in ospedale: si trova a San Paolo"

SAN PAOLO (Brasile) - Pelé è stato ricoverato nuovamente in ospedale. A riportare la notizia è l'emittente statunitense Espn. 'O Rey', che si sta sottoponendo ad un ciclo di cure dopo essere stato operato nei mesi scorsi a causa di un tumore al colon "rilevato nello scorso settembre", si trova all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, ma non è in terapia intensiva, come precisato proprio Espn. Il suo ricovero in ospedale non era programmato dato che non era prevista alcuna sessione di chemioterapia. Tuttavia l'ex stella del Santos e della nazionale brasiliana è seguita e monitorata costantemente dai medici. Stando a quanto riferiscono i familiari la situazione non desta preoccupazione ma Pelé resta comunque sotto osservazione.