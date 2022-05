Argentina, orrore in campo: a Tucuman arbitro ferito a colpi di pistola

YERBA BUENA (Argentina) - Lo scorso sabato, durante una partita di calcio amatoriale nella città di Yerba Buena, nella provincia di Tucumán, un arbitro è stato colpito con un'arma da fuoco. La vittima si chiama Oscar Antonio Pérez, 48 anni, ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Padilla con una ferita di pistola nella regione dorso-lombare. Lo sfortunato episodio si è verificato a fine primo tempo: Pérez stava riposando su una sedia e ha sentito delle urla, per poi avvicinarsi alle tribune. In quel momento il giudice ha avuto un acceso diverbio con un individuo che gli ha esploso addosso due proiettili mentre stava guardando il cellulare, secondo quanto riferito dai testimoni. L'aggressore è poi scappato in motocicletta ed è attualmente ricercato dalla polizia. Mentre le autorità del torneo sono riuscite a chiarire che il soggetto in questione "non ha nulla a che fare con l'organizzazione del campionato". “È in terapia per essere più controllato. Ma è ancora a rischio. L'uomo è sotto costante valutazione ed è curato dal personale del sanatorio del Parco", ha riferito al quotidiano "El Tucumano" il capo della stazione di polizia di San José, Héctor Falcón.