TyC Sports: "Bielsa può ripartire dal Messico: c'è l'offerta del Chivas"

GUADALAJARA (Messico) - Dopo essere stato esonerato lo scorso 27 febbraio dal Leeds , squadra che ha guidato per più di tre anni conquistando una storica e attesissima promozione in Premier League , Marcelo Bielsa potrebbe aver trovato una nuova sfida da affrontare. Secondo quanto riporta "TyC Sports", infatti, i messicani del Chivas Guadalajara avrebbero avanzato una proposta formale al tecnico argentino per assumere la guida del club a partire dal prossimo giugno. Sempre secondo "TyC Sports" il "Loco" avrebbe inizialmente declinato l'offerta, decidendo però nei giorni successivi di prenderla in seria considerazione.

Bielsa e il Messico, non sarebbe la prima volta

Nella sua carriera da allenatore Bielsa ha avuto due esperienze in Liga MX. Dopo un esordio straordinario sulla panchina del suo Newell's "El Loco" emigrò nel paese centroamericano nel 1993 per guidare l'Atlas, dove rimase fino al 1995. Dopo una seconda annata non all'altezza delle aspettative, l'Atlas decise però di non rinnovargli il contratto e Bielsa si accasò al Club América, una delle più grandi squadre del calcio messicano. Alla fine della stagione 1995/1996 l'allenatore argentino decise di tornare in patria e qualche mese dopo iniziò la sua avventura sulla panchina del Vélez Sarsfield.