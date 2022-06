Morto un tifoso del Boca Juniors alla Bombonera per infarto

La Bombonera e il Boca Juniors hanno vissuto una giornata di tristezza finita in tragedia: un tifoso, prima della sfida contro l'Arsenal, valida per il campionato argentino, è morto a causa di un infarto. Doveva esserci la festa per la vittoria della Copa de la Liga e invece è saltato tutto dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Hugo Jorge Núñez, un 67enne di Villa Pueyrredón che soffriva di problemi cardiaci. Il cordoglio del Boca: "Dal club ci rammarichiamo profondamente per l'episodio e accompagniamo la famiglia e gli amici in questo triste momento".