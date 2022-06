Esulta mostrando gli "attributi": multato giocatore argentino

SAN PEDRO SULA (Honduras) - Nel match di ritorno della finale del torneo honduregno di Clausura non è riuscita l'impresa al Real España che doveva ribaltare il 3-0 subito a casa del Motagua. Al 44' del primo tempo l'attaccante argentino Ramiro Rocca aveva riacceso le speranze con la rete del 2-0, un gol celebrato con un po' troppa foga: infatti Rocca, davanti ai suoi tifosi per dimostrare la caparbietà della squadra, ha "mostrato gli attributi" con quella che negli Stati Uniti viene chiamata "Big Balls Celebration". Per sua sfortuna però la partita è finita 2-0 con il trionfo del Motagua e la sua esultanza è stata pure sanzionata per $816 dollari (20.000 lempiras). La lega ha anche multato il club di 30.000 lempiras (1.224 dollari) e proibito di giocare sei partite consecutive a San Pedro Sula per l'invasione del campo con episodi violenti scatenati dai propri tifosi.