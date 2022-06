Tevez, sconfitta all'esordio con il Rosario: "Sono io il responsabile"

ROSARIO (Argentina) - Parte con il piede sbagliato l'avventura di Carlos Tevez sulla panchina del Rosario Central . "Las Canallas" vengono battute in casa 1-0 dal Gimnasia y Esgrima : decisivo un gol di Acosta a 11' dal fischio finale. Il Rosario ha comunque disputato una buona gara, sfiorando più volte il gol del vantaggio fino alla beffa al tramonto del match: passaggio illuminante del centrocampista Braian Aleman che sorprende la retroguardia rosarina e trova smarcato Acosta che batte in diagonale Servio . Una sconfitta bruciante per Tevez e i suoi: il Rosario occupa infatti la 24esima posizione nella Primera Division argentina con 4 punti in 5 partite. All'Apache il compito di risollevare sorti e morale di una squadra dalle buone ma inespresse potenzialità.

Rosario Central, Tevez: "Sconfitta? Colpa mia"

Delusione palpabile in casa Rosario Central per la sconfitta casalinga contro il Gimnasia. Tevez cerca di mettere a fuoco le regioni che hanno portato allo scivolone interno e si assume le responsabilità di un esordio non positivo: “La squadra mi è piaciuta. Mi è piaciuto l'atteggiamento. Pensavo che dopo 70 minuti potevamo crollare fisicamente ma la squadra caduti fisicamente ma la squadra ha resistito e sono orgoglioso del lavoro dei miei ragazzi oggi. Siamo convinti che questa sia la strada giusta. L'unico responsabile di questa sconfitta sono io". L'Apache annuncia nuovi innesti e assicura che i risultati arriveranno presto: "Dobbiamo continuare a lavorare, con un'idea che è quella che proponiamo. Penso che in questo modo vinceremo più partite di quante ne perderemo. Resettiamo la sconfitta di oggi e pensiamo alla prossima partita". partita”. L'appuntamento è fissato per lunedì 4 luglio quando il Rosario sfiderà l'Aldosivi a Mar del Plata.