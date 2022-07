Cicinho, che attacco a Vidal: "Al Flamengo per godersi la pensione"

Dopo due stagioni complicate con la maglia dell'Inter, Arturo Vidal è passato al Flamengo. Risolto il contratto con i nerazzurri, il centrocampista cileno ha firmato con il club brasiliano per 18 mesi per un totale di 3,5 milioni di euro. Nonostante la carta d'identità dica 35 anni, il Guerriero si sente di poter dare tanto ai rubronegro. Non è dello stesso avviso l'ex terzino della Roma Cicinho che, in un'intervista al podcast Reis da Resenha, ha usato parole piuttosto forti.