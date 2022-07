Brasile, tifoso del Santos invade il campo e attacca il portiere del Corinthians

SAN PAOLO (BRASILE) - Il Corinthians approda ai quarti di finale di Coppa del Brasile dopo aver superato il Santos nella doppia sfida degli ottavi (vittoria per 4-0 all'andata e ko per 1-0 al ritorno). A prendersi la scena, però, è stato un tifoso dei bianconeri che, al termine del match all'Estadio Urbano Caldeira, ha invaso il campo per aggredire il portiere del Timao Cassio.