Vidal, debutto da titolare e primo gol con la maglia del Flamengo

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Nella notte italiana, Arturo Vidal ha segnato la sua prima rete con la maglia del Flamengo, nel 4-1 rifilato dai rossoneri all'Atletico Goianiense. L'ex centrocampista di Juve e Inter è andato a segno al 32', su calcio di rigore, nel giorno del suo esordio come titolare. Il debutto ufficiale infatti era arrivato la scorsa settimana, contro l'Avaí. L'acquisto di Vidal da parte del Flamengo aveva ricevuto parecchie critiche nelle scorse settimane, in particolare quella dell'ex Real Madrid e Roma (tra le varie) Cicinho, che nel corso del podcast Reis da Resenha su Youtube aveva sparato a zero sul cileno, affermando che fosse venuto in Brasile solo per godersi la vita da spiaggia.