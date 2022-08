Il Sudamerica sogna il Mondiale 2030: quattro paesi si candidano insieme

TORINO - E' ufficiale la candidatura di quattro paesi sudamericani per ospitare la Coppa del Mondo 2030, quella del centenario. "Siamo in questo luogo iconico dove è iniziata la storia", ha detto il presidente della confederazione Conmebol , Alejandro Dominguez , parlando dallo stadio 'Centenario' di Montevideo dove si tenne la prima finale della Coppa del Mondo. L' Uruguay vinse battendo l' Argentina 4-2, ma ora i paesi vicini (e arcirivali) si sono uniti con Paraguay e Cile per fare fare la loro mossa dietro lo slogan "Juntos 2030" (Insieme 2030). "Questo non è il progetto di un governo, ma il sogno di un intero continente - ha aggiunto Dominguez -. Ci saranno altri Mondiali, ma i cento anni saranno celebrati solo una volta". L'idea di un'offerta sudamericana congiunta per il torneo 2030 è stata proposta per la prima volta da Uruguay e Argentina nel 2017 e due anni dopo erano stati stabiliti i quattro potenziali Paesi ospitanti, ma ci sono voluti altri cinque anni per rendere ufficiale la loro offerta.

Dominguez: "Non possiamo basarci solo sul sentimento"

Dominguez, però, ha ricordato che l'argomento simbolico non sarebbe sufficiente. "Non possiamo fare affidamento solo sul sentimento, dobbiamo fare la nostra parte ed essere in condizione per ospitare il Mondiale". I dettagli della bozza di offerta non sono stati resi noti e saranno presentati nel maggio 2023 alla Fifa, che designerà il Paese o i Paesi ospitanti nel 2024. Il ministro dello Sport uruguaiano, Sebastian Bauza, ha detto solo che il progetto sarà articolato intorno su 14 stadi perché a partire dal 2026, il numero dei partecipanti al Mondiale passerà a 48 squadre. In corsa per la candidatura ci sono Spagna e Portogallo, mentre il Regno Unito e l'Irlanda hanno abbandonato il progetto per puntare su Euro 2028. Il Marocco non ha ancora concretizzato il suo desiderio di diventare il secondo Paese africano ad ospitare una Coppa del Mondo dopo il Sudafrica nel 2010.