Copa Libertadores, buon esordio per Vidal in Corinthians-Flamengo

SAN PAOLO (Brasile) - Buona la prima in Copa Libertadores per Arturo Vidal con la maglia del Flamengo. Il 35enne ex centrocampista di Juve e Inter, dopo due apparizioni nel campionato brasiliano, con tanto di gol realizzato nell'ultima giornata contro l'Atlético Goianiense (oltre a una presenza in Coppa del Brasile contro l'Athletico Paranaense) ha fatto il suo debutto anche nella kermesse continentale in occasione della vittoria per 2-0 sul Corinthians. Il cileno ha fatto il suo ingresso in campo al 73' al posto di Joao Gomes: la sfida tutta brasiliana è stata risolta a favore del Flamengo dalle reti di Giorgian De Arrascaeta al 37' e dell'altro ex nerazzurro Gabigol al 51'. La gara di ritorno si giocherà a Rio de Janeiro, il prossimo martedì. In Copa Sudamericana, invece, esordio amaro per Luis Suarez con la maglia del Nacional Montevideo. L'ingresso nel secondo tempo dell'ex attaccante del Barcellona non è bastato ad evitare la sconfitta per 1-0 contro i brasiliani dell'Atlético Goianiense, nell'andata dei quarti di finale.